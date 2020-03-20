Стратегия мира в борьбе с курением

Грамотный подход к регулированию альтернативных продуктов, основанный на результатах достоверных исследований, позволит предложить курильщикам способ избавления от зависимости без стресса для организма.

Курение – эпидемия вне времени. Его разрушительное воздействие на организм доказано уже давно, но мир все еще не может избавиться от дыма сигарет: ежегодно от связанных с курением заболеваний умирает 8 миллионов человек. Для сокращения масштабов проблемы медицинским сообществом предложено ряд подходов. Эффективность их реализации «на местах» зависит от грамотного регулирования политики по отказу от курения.

В развитых странах распространен подход proportional risk regulation («пропорциональное регулирование»). Его суть в том, что наиболее вредные продукты делаются наименее доступными и наоборот. Это подразумевает государственную политику в отношении распространения, рекламирования и использования продукции. Метрикой выступает risk continuum – своеобразная шкала, на которой разложены продукты для курения по степени риска для здоровья. Они получают оценку на основе исследований по влиянию на организм.

Без сомнения, «лидируют» на шкале сигареты – содержащиеся в табачном дыму смолы и вредные вещества наносят вред всем системам организма и окружающим людям. Ниже – кальяны, которые так же вредны, как и курение. В условно «безопасной» зоне – альтернативные продукты. Такими продуктами называют устройства, которые поставляют никотин в кровь, но при этом сокращают вред для здоровья. Среди них: никотиновые пластыри, жвачки и электронные системы доставки никотина. Последние делятся на электронные сигареты и системы нагрева табака и признаны наиболее эффективными при отказе от курения: они позволяют сохранить привычный ритуал – элемент психологической зависимости.

Использование альтернативных продуктов – предмет политики Harm Reduction (уменьшения вреда). Она заключается в постепенном снижении рисков для здоровья, связанных с вредными привычками. Эта политика и является основой пропорционального регулирования, а ее применение в странах уже принесло результаты.

Например, Новая Зеландия разработала план, по которому к 2025 году в стране не окажется ни одного курильщика. При этом, у продавцов табачной продукции есть обязательство – переход с продажи сигарет на продукты сниженного риска. А самих курильщиков информируют о свойствах альтернативных продуктов – в том числе, через медицинских работников. Впечатляющих результатов добилась Великобритания – с активизацией использования электронных альтернатив к 2019 году показатель количества курильщиков сократился до 14,7%.

Но несмотря на признанную эффективность, вокруг Harm Reduction все еще продолжается дискуссия. Для оценки точек зрения ученых, стоит обращать внимание на доказательную базу – в частности, исследования с понятной методологией. А также на предметность, полноту описываемого исследования, методологию и интерпретацию результатов. Все источники в материалах должны быть официальными или иметь репутацию достоверных.

К примеру, 5 июня 2019 года на сайте Аhajournals была опубликована статья, где утверждалось, что использование электронных сигарет влияет на риск инфаркта миокарда так же, как и курение сигарет. 4 ноября статья была откорректирована, а позже вовсе снята. Выяснилось, что редакция ссылалась в статье на 8 случаев инфаркта миокарда, к которым у них не было доступа. После того, как в редакцию посыпались замечания со всего мира, авторы поняли, что результаты опубликованного исследования не надежны.

И это не единственный пример того, как громкое исследование, направленное на ВАУ-эффект – «продукты со сниженным риском – это то же самое, что и курение» –опровергаются учеными. В случае с системами нагрева табака, нашумевшая статья (точнее даже письмо в редакцию, которое не было проверено перед публикацией) Auer et al., где утверждалось, что аэрозоль – это тот же дым, была расценена Службой по контролю за качеством пищевых продуктов США как «с ошибками в методологии». Подобные случаи искажают восприятие и приводят к принятию некорректно обоснованных решений. Речь как об индивидуальном использовании альтернативных продуктов для сокращения рисков для здоровья курильщиком, так и политике государства в отношении борьбы с курением. К примеру, в Украине электронные альтернативы хотят приравнять к обычным сигаретам, что абсолютно не учитывает природу зависимости и создаст сложности в сокращении курения.

Грамотный подход к регулированию альтернативных продуктов, основанный на результатах достоверных исследований, позволит предложить курильщикам способ избавления от зависимости без стресса для организма. Это снизит расходы государства на лечение связанных с курением заболеваний. В то же время, самый действенный способ исключить риски – полный отказ от курения. Поэтому если вы курите – бросайте, если не курите – не начинайте, а если не можете бросить самостоятельно – попробуйте один из видов альтернативных продуктов.