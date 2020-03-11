В Индонезии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Индонезии зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом.

В Индонезии скончалась 53-летняя женщина, инфицированная коронавирусом. Это первая смерть от болезни в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

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Женщина оказалась иностранкой и была госпитализирована в больницу в критическом состоянии.

При этом в Минздраве не уточнили, в каком городе произошел инцидент и с какой страны прибыла больная. Сейчас ее тело готовят к репатриации.

В Индонезии зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирус.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 случаев инфицирования, вылечено 65 765 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.