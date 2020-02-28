Раскрыт простой секрет, как жить дольше
Американские ученые назвали новый способ жить дольше.
Как показали их исследования, контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на три года, сообщает EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 9 тыс. человек в возрасте от 50 лет, у которых был высокий риск развития диабета.
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Добровольцы имели высокое систолическое давление — от 130 до 180 мм рт. ст. Их разделили на две группы, в одной из которых врачи добивались уменьшения давления до 120 мм рт. ст., а в другой — до 140.
Участники проходили бесплатную антигипертензивную терапию для достижения целевых показателей и наблюдались в течение 3 лет.
Специалисты подсчитали, что, если бы люди продолжали принимать антигипертензивную терапию до конца своей жизни, то те, у кого была цель понизить давление до 120 мм рт. ст., могли бы добавить к своей продолжительности жизни от 6 месяцев до 3 лет.
В исследовании отмечается, что это значение зависело от возраста человека: чем раньше участники начинали проходить терапию, тем дольше жили.
Ранее ученые из Каролинского института (Швеция) пришли к выводу, что обладатели второй группы крови меньше других людей рискуют получить онкологическое заболевание.