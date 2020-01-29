В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса

Начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.

Ученые из Гонконга разработали вакцину от коронавируса.

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Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям профессора Юэн Квок-Юнг.

"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени", — сказал Юэн Квок-Юнг.

По его словам, испытания на животных продлятся несколько месяцев, на людях - год.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.

По состоянию на 29 января количество жертв опасного коронавируса в Китае возросло до 132 человек. В целом вирусом 2019 nCoV уже инфицированы 6 049 человек.