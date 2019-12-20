Обнаружена опасность ночного режима на смартфоне

Прохладные цвета голубого спектра, характерные для обычного режима гаджетов, более привычны для организма.

Ночной режим на смартфонах, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на циркадные ритмы организма.

К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета, говорится на его сайте. Исследователи провели эксперимент с лабораторными мышами, который показал, что теплые цвета ночного режима напоминают дневной свет и вводят организм в заблуждение. Такое излучение плохо влияет на сон и приносит больше вреда, чем пользы.

Читайте такжеСмартфоны могут сделать человека горбатым — ученые

В то же время прохладные цвета голубого спектра, характерные для обычного режима гаджетов, более привычны для организма.

Учёные отмечают, что фотопигмент меланопсин, участвующий в зрительном процессе и регуляции циркадных ритмов, реагирует на изменение яркости освещения, а также соотношения коротких и длинных волн света. Ночные режимы смартфонов фокусируются на второй составляющей, то есть изменяют цвет излучения.

"Исследование показало, что приведение наших биологических часов в соответствие с режимом дня и рабочим графиком может быть полезно для здоровья. Правильное использование цвета может помочь в этом", — заключили учёные.

Ранее ученые выяснили, как смартфон влияет на продуктивность работы мозга.