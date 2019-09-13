Названы "тихие" симптомы инсульта

Если ощущение онемения не проходит, это может быть сигналом об инсульте.

Американские врачи рассказали о симптомах инсульта, которые часто неправильно истолковываются и не воспринимаются как опасные.

Среди них – проблемы зрения, головные боли, забывчивость и другие, передает MedikForum.

Нарушения зрения. Если картинка в глазах начинает двоиться, затуманивается, или же зрение пропадает в одном глазе, - все это может быть симптомами острого нарушения мозгового кровообращения. Они возникают из-за снижения притока кислорода к глазам в результате поражения кровеносных сосудов. Между тем, отмечают врачи, эти симптомы часто связывают с возрастом или усталостью.

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Онемение конечности после сна. Казалось бы, распространенное явление - отекшая рука или нога после ночного сна. Но если ощущение онемения не проходит, это может быть сигналом об инсульте. Онемение или слабость в одной половине тела возникает из-за снижения притока крови через артерии, которая проходит через позвоночник в голову.

Другая речь. Внезапное изменение речи, нечеткость говорения также могут быть симптомами инсульта.

Потеря координации. Если человек пошатывается при ходьбе, не обязательно, что он пьян. Нарушенная координация, прежде всего внезапная, как и внезапно возникшее головокружение, могут указывать на мозговой удар.

Забывчивость. Да, часто бывает так, что не получается вспомнить слово, которое хорошо знал до этого. Но усиление такой забывчивости, по словам врачей, может быть симптомом перенесенного микроинсульта. Поэтому, если стали часто и внезапно забывать слова, лучше обратитесь к специалисту.

Головная боль. Боли, которые указывают на инсульт, как правило, сопровождаются еще какими-то другими симптомами нарушенного здоровья. Среди таких симптомов нередки и те, что уже имеются в этом списке.

Ранее ученые выяснили, что избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда в возрасте до 65 лет.