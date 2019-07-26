В Литве родился малыш-великан (видео)

Мальчик появился на свет весом 6 килограммов и 60 граммов.

В Литве похвастались самым крупным новорожденным ребенком в стране.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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6 килограммов и 60 граммов - именно с таким весом появился на свет мальчик в семье Айсте и Витиса. Удивляются не только родители младенца-гиганта, но и врачи. Говорят, что за последние 52 года даже не слышали про такие случаи. И уже шутят - он должен стать баскетболистом.

Из-за значительных размеров плода медикам пришлось делать кесарево сечение. Несмотря на сложные роды мальчик родился здоровым. Родители планируют назвать его Тауросом.

Как сообщал УНИАН, в США малыш родился без кожи, и врачи не понимают почему.