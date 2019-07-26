В Литве родился малыш-великан (видео)
20:52, 26 июля 2019Зарубежные новости
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Мальчик появился на свет весом 6 килограммов и 60 граммов.
Из-за значительных размеров плода медикам пришлось делать кесарево сечение / скриншот
В Литве похвастались самым крупным новорожденным ребенком в стране.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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6 килограммов и 60 граммов - именно с таким весом появился на свет мальчик в семье Айсте и Витиса. Удивляются не только родители младенца-гиганта, но и врачи. Говорят, что за последние 52 года даже не слышали про такие случаи. И уже шутят - он должен стать баскетболистом.
Из-за значительных размеров плода медикам пришлось делать кесарево сечение. Несмотря на сложные роды мальчик родился здоровым. Родители планируют назвать его Тауросом.
В Литве похвастались самым крупным новорожденным ребенком в стране
Как сообщал УНИАН, в США малыш родился без кожи, и врачи не понимают почему.
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