Ученые рассказали об эффективном способе похудения без диет

Чтобы избежать ряда болезней и похудеть, нужно уделять больше внимания тренировке мышц, а не потере жира.

Чтобы похудеть и уберечь себя от ряда заболеваний, связанных с лишним весом, нужно сосредоточиться не на потере жира, а на тренировке мышц.

К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджии, сообщает Medicalxpress.

Так, ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса.

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Исследователи убеждены, что слабые мышцы говорят о недостаточной физической активности, стрессах и неправильном питании. Это может быть основной причиной снижения чувствительности организма к инсулину.

При тренировках организм использует большое количество кислорода, «вытягивает» глюкозу из крови, что снижает риск развития диабета второго типа. Именно этот недуг является следствием ожирения и одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, во время тренировок мышцы вырабатывают миокины - белки, которые помогают поддерживать метаболический гомеостаз и нормальную работу организма.

Ранее ученые заявили, что от сладкого поправляются не больше, чем от другой пищи с таким же количеством калорий.