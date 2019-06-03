Ученые развеяли миф о вредности кофе

Опровергнута опасность кофе для сердца.

Британские ученые выяснили, что частое употребление кофе не представляет опасность для кровеносных сосудов, как считалось ранее.

В исследовании приняли участие более 8 тысяч человек, их разделили на три группы, пишет MedicalXpress. Первая пила менее одной чашки кофе в день; вторая — от двух до трех; третья — более трех.

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Люди, пьющие более 25 чашек в день, были исключены из исследования. При этом ученые учитывали такие факторы, как возраст, курение, диета и кровяное давление.

Исследование показало, что у некоторых испытуемых действительно были небольшие отклонения от нормы в ходе эксперимента. Однако это, по словам ученых, это связано с курением.

Исследование, в котором приняли участие люди с разным уровнем ежедневного потребления кофе, доказывает, что от увеличения числа выпитых чашек опасность для кровеносных сосудов не возрастает.

Ранее американские ученые выяснили, что кофе повышает подвижность мышц кишечника. Этот напиток может быть полезен для лечения послеоперационного запора или кишечной непроходимости.