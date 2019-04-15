В США умер Нобелевский лауреат по медицине

Нейробиолога Пола Грингарда не стало на 94 году жизни.

В Нью-Йорке в возрасте 93 лет умер американский нейробиолог Пол Грингард, лауреат Нобелевской премии по медицине.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Рокфеллеровского университета, где он работал последние 36 лет, передает ТСН.

В университете вспомнили заслуги выдающегося микробиолога. "Умер ученый, который перевернул наше понимание взаимодействия клеток головного мозга и внес огромный вклад в лечение широкого спектра неврологических и психиатрических заболеваний", – отметили там.

Пол Грингард получил Нобелевскую премию в 2000 году совместно с Эриком Кенделом и Арвидом Карлссоном. Они получили награду за открытия, связанные с передачей сигналов в нервной системе.

Ученые доказали, что клетки мозга "передают сигналы" о движении, памяти и психическом состоянии. Их работы открывают пути для разработки способов лечения таких тяжелых и распространенных неврологических заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Полученные вместе с Нобелевской премией деньги ученый вложил в награду, названную в честь его матери. Ее иногда называют Нобелевской премией для женщин, она присуждается женщинам-ученым завыдающиеся достижения в области биомедицины.

Пол Грингард преподавал в нескольких университетах Великобритании (в частности в Кембриджском), работал в американском Национальном институте здоровья и в Йельском университете. С 1983 года был профессором Рокфеллеровского университета.