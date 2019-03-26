Смертельный вирус Эбола вернулся: сотни жертв (видео)

Сейчас вирусом Эбола заболела тысяча человек.

В Демократической Республике Конго - новая вспышка вируса Эбола, который зафиксировали представители ООН.

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Заболела тысяча человек, 30% из которых дети. 600 человек умерло. Специалисты говорят, что распространяться опасному вирусу помогают вооруженные конфликты, насилие и стихийные бедствия, от которых страдает страна, говорится в сюжете ТСН.

О смертельном вирусе Эбола в мире заговорили в 2014 году. Тогда эпидемия лихорадки вспыхнула в Западной Африке, но вирус также попал на другие континенты. Опасались смертельной лихорадки и даже проводили учения, как изолировать больных Эболой и в Украине.

Сейчас от Эболы врачи вакцинировали 96 тысяч граждан Конго. Во всемирной организации здравоохранения говорят, чтобы преодолеть болезнь, придется удвоить усилия и действовать всем миром. Кроме того, в ООН надеются на нового президента страны, который встретился с представителями Организации и пообещал сотрудничество.