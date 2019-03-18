Стало известно, какие продукты вызывают преждевременную смерть

Выяснилась негативная роль частого употребления яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина.

Американские ученые заявили, что частое употребление куриных яиц, а также продуктов с высоким содержанием холестерина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

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Было проведено шесть исследований, в которых участвовали 29 тысяч 615 человек. Испытуемые заполняли анкеты, после чего специалисты следили за их здоровьем в течение 31 года, пишет MedicalXpress.

Оказалось, что употребление 300 миллиграммов пищевого холестерина в день связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а преждевременной смерти - на 18%.

А потребление трех-четырех яиц в неделю было связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 6% и повышением риска любой причины смерти - 8%.

При этом ученые не рекомендуют вовсе отказываться от яиц и других холестериносодержащих продуктов, они советуют уменьшить их количество.

Ранее ученые заявляли, что употребление в пищу хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.