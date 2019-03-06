Обнаружена смертельная опасность проблем с зубами

Найдена взаимосвязь между бактериями, разрушающими зубы, и развитием рака.

Участвующая в процессе разрушения зубов и пародонтита бактерия в ротовой полости ускоряет рост рака толстой кишки.

К такому выводу в ходе исследований пришли американские учёные, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Исследователи провели специальный эксперимент с участием мышей. Отмечается, что в здоровых клетках толстой кишки отсутствует белок аннексин A1, который стимулирует развитие злокачественной опухоли. По данным ученых, активировать сигнальные пути, способствующие развитию рака, мешало ингибирование активности аннексина бактерии Fusobacterium nucleatum.

Эксперименты на мышах показали, что уменьшение активности аннексина способствует замедлению роста опухоли. Также были проанализированы данные пациентов с раком и оказалось, что повышенная активность аннексина А1 ухудшает состояние пациента вне зависимости от стадии развития опухоли.

Ученые разрабатывают методику, при которой аннексин можно использовать в качестве маркера для выявления агрессивных форм рака.

Ранее американские ученые обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.