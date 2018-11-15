Определен возраст начала старения

Американские ученые установили, в каком возрасте в организме современных людей начинается процесс старения.

По мнению научных специалистов, старение начинается в 39 лет, но для большинства его самые первые симптомы оказываются незаметными.

Ученые провели ряд экспериментов, и в итоге пришли к выводу, что в 39 лет включается пусковой механизм угасания умственной и физической активности, передает MedikForum.

Исследователи выяснили, что в 39 лет в организме начинает снижаться количество миелина - вещества, которое защищает нервные клетки. Снижение его выработки делает клетки более уязвимыми перед повреждениями, что провоцирует развитие процессов, приводящих к так называемым возрастным заболеваниям.

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Если необходимость наклоняться за упавшим журналом заставляет тело болеть, или если вы засыпаете перед телевизором, то, возможно, это означает, что организм начинает стареть. Первыми признаками старения, которые могут возникать в 39 лет, ученые считают боль и скованность в суставах. Кроме того, сигналом начала старения, по их словам, являются трудности, возникающие при использовании современных технологий.

Ранее американские ученые выяснили, что химические соединения, вырабатываемые организмом при голодании и ограничении калорий, оказывают омолаживающий эффект.