Названы пять проверенных способов продлить себе молодость

Тем, кто действительно жаждет «отодвинуть» старость, ученые советуют постоянно тренировать мозг.

Составлен список тех способов, которые помогают выглядеть и чувствовать себя моложе.

Рекомендациями поделились гарвардские ученые, передает "МедикФорум".

Учиться новому. Исследователи из Гарвардского университета выяснили, что срок молодости человека на 80% зависит от уровня когнитивных функций. Тем, кто действительно жаждет «отодвинуть» старость, они советуют постоянно тренировать мозг.

Изучение иностранного языка, считают ученые, является одним из лучших способов удерживать «молодой» интеллект. С возрастом у человека снижается способность быстро переключаться с одной задачи на другую и удерживать внимание. Люди, владеющие двумя и более языками, гораздо лучше сопротивляются данному процессу.

Новая профессия. Точнее, новый род занятий. По словам научных специалистов, изменение рода деятельности в возрасте после 40-ка ведет к тому, что в головном мозгу между клетками мозга создаются новые связи - обычно этим отличается мозг в детстве и юности.

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Физическая активность. Многие, работая в офисе, проводят сидя большую часть времени в сутках. Но мозгу необходимо движение, поскольку оно обеспечивает его новым поступлением кислорода вместе с усилившимся кровообращением. Ученые настоятельно рекомендуют практиковать любую, даже самую минимальную физическую активность.

Радость. Да, жизнь бывает трудной, но нужно уметь находить для себя источники радости – мозг очень «любит» положительные эмоции. Исследование ученых из университетов Сиэтла и Балтимора, в ходе которого они наблюдали за старением 6 тысяч человек, показало: если человек постоянно испытывает эмоциональную неудовлетворенность, умственный упадок неизбежен.

Нейробика. Непривычные нагрузки в повседневной жизни – это отличная тренировка для мозга. Например, можно поменять руки и какое-то время побыть «левшой», принять душ или сделать что-то с закрытыми глазами. Мы совершаем много привычных, доведенных до автоматизма действий, а мозг от подобного автоматизма «ленится». Этого важно не допускать.