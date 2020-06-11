Эксперты назвали 4 признака того, что вы переживаете выгорание в отношениях

По словам экспертов, большинство отношений время от времени переживают проблемы и это нормально, но, к сожалению, они могут закончиться из-за каких-то мелочей.

Обычно отношения не заканчиваются из-за какой-то беспричинной ссоры. Однако напряжение, которое со временем только увеличивается, может привести к выгоранию. А впоследствии такие отношения в конечном итоге могут закончиться.

Выгорание отношений может произойти тогда, когда кто-то из партнеров делает все возможное, чтобы отношения работали, но это ничего не дает. Так, через некоторое время это приведет к истощению и разочарованию, пишет 24 канал со ссылкой на издание Medium.

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Эксперты назвали признаки, которые помогут понять, что в ваших отношениях возникло эмоциональное выгорание.

По их словам, большинство отношений время от времени переживают проблемы и это нормально, но, к сожалению, они могут закончиться из-за каких-то мелочей. К примеру, когда вы прекращаете разговаривать, прекращаете планировать или прекращаете прилагать усилий – это признаки, на которые стоит обратить внимание и избегать.

4 признака того, что вы переживаете выгорание отношений

Вы эмоционально истощены

Когда в отношениях происходит выгорание, пара не имеет желания и сил исправлять ситуацию и чувствует эмоциональное истощение. Так, вы можете меньше общаться с друзьями, вам сложно сосредотачиваться на чем-то или вы просто чувствуете, будто у вас не осталось эмоций.

Вы прекращаете определять общие приоритеты и планы на будущее

В начале отношений пара тщательно составляет совместные планы, к примеру, относительно отпуска или совместного проживания. Но когда у вас выгорание в отношениях, вы больше не в восторге от планирования дел на будущее с любимым человеком.

Вы постоянно думаете о другом человеке

Когда в отношениях определенные проблемы, партнеры могут познакомиться с кем-то другим или постоянно думать о коллеге с работы. Даже если люди с уважением относятся к партнеру и не переходят границу (то есть не идут на измену), это все равно влияет на ваши отношения

Вполне нормально считать других людей привлекательными. Однако, если вы постоянно фантазируете о том, чтобы быть с кем-то другим, то, скорее всего, вы недовольны своими отношениями из-за выгорания с партнером.

Вы не боретесь за отношения

Когда оба влюбленных чувствуют выгорания в отношениях, они прекращают за них бороться. Так, вместо того, чтобы пытаться спасти отношения, пара может просто позволить им "идти по течению", то есть просто сложить руки.

Психологи утверждают, что все пары заканчивают отношения по-разному, но это часто создает какое-то "онемение", когда партнеры просто не хотят больше продолжать.

Поэтому, если ваши отношения дошли до выгорания, вам нужно сделать шаг назад и по-настоящему решить, готовы ли вы бороться за своего партнера, или вам пора его отпустить.

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