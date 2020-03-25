Названы продукты, повышающие потенцию у мужчин
Рано или поздно каждый мужчина сталкивается с проблемами с эрекцией.
В таких ситуациях вовсе не обязательно спешить в аптеку за препаратами, а всего лишь нужно пересмотреть свой рацион питания, пишет MedikForum.
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Чтобы справиться с деликатной проблемой, специалисты рекомендуют мужчинам налегать на белковую пищу и здесь не обойтись без мяса и рыбы. Также важны быстрые углеводы, помогающие восстановить силы, когда это необходимо – например, мед.
Завтракать медики рекомендуют такими продуктами как яйца, молоко, изюм или инжир. Что касается яиц, то подойдут и куриные, и перепелиные.
Помимо этого, в ежедневный рацион питания должны быть включены кисломолочные продукты, морепродукты, семечки, орехи, грибы, лук – все это оказывает положительное воздействие на гормональную и кровеносную систему.
Ранее ученые проанализировали влияние популярных продуктов на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.