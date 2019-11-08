Синдром разбитого сердца поставили под сомнение

Установлена прямая связь между постоянными семейными ссорами и резким ухудшением здоровья в течение следующих 10 лет.

В долгосрочной перспективе для здоровья семейные ссоры гораздо опасней, чем последствия развода. Это заставляет усомниться во влиянии так называемого синдрома разбитого сердца.

К такому неожиданному выводу пришли психологи из Университета Техаса, передает MedikForum.

В частности, подобного рода родственные ссоры повышают риск инсультов, болей в спине и головных болей. А вот расставание с супругом или просто возлюбленным не наносит такого мощного удара по здоровью. Возможно, потому, что это разовое событие, а не стресс, который продолжается месяцами и годами.

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Ученые из Техаса наблюдали за 2 тыс. 802 людьми на протяжении двух десятков лет. Все они подробно рассказывали о своём здоровье, а также семейных романтических отношениях. Их спрашивали о том, как часто родственники критикуют их, и в какой степени они могут положиться на родных при каких-то неприятных ситуациях. Исследователей интересовало количество семейных ссор с супругами или партнерами, а также их отношение друг к другу. Общий уровень здоровья оценивался по целому ряду болезней и хронических состояний. Впрочем, в отчёте не сообщается, какие именно болезни вошли в этот рейтинг. Но говорится, что уровень здоровья определялся по пятибалльной шкале от очень плохого до великолепного.

Установлена прямая связь между постоянными семейными ссорами и резким ухудшением здоровья в течение следующих 10 лет. А вот подобной связи между расставанием с любимым партнером или супругом и последующим резким ухудшением здоровья выявлено не было. Это заставляет усомниться во влиянии так называемого синдрома разбитого сердца.