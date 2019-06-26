Сексолог дала советы родителям, дети которых хотят сменить пол

Подтвердить нарушение самоидентификации по полу может только врач психиатр-сексолог.

В Украине людям, которые хотят сменить пол (транссексуалы), трудно бороться за свои права. Особому давлению подвергаются подростки и дети, которые не чувствуют себя комфортно в своем теле.

С нарушениями половой идентификации рождаются, рассказала "Здоровью 24" сексолог Ольга Василенко.

На определенном этапе внутриутробного развития происходят нарушения, и после человек не чувствует себя представителем того же пола, в теле которого он родился. Это нужно принять как факт.

Транссексуализм – что это?

Люди, которые устойчиво идентифицируют себя с полом, противоположным биологическому, и стремятся привести свою биологический и паспортний пол в соответствии со своей половой идентичностью.

Насколько распространен транссексуализм?

Мы не одинаковы. Есть гомосексуальные люди, и их всегда было и будет около 5%. Они рождаются с такой ориентацией. А людей, которые родились не в своем теле, по последним данным, один из 700 человек.

Ранее цифра была один на 2000 человек, но с появлением возможности говорить об этом открыто и менять пол, люди стали более свободными в заявлениях, и цифра за последние 20 лет изменилась.

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Что делать, если ребенок хочет сменить пол?

Подтвердить нарушение самоидентификации по полу может только врач психиатр-сексолог. Желание сменить пол может быть просто нарушением психосексуального развития, то есть временной детской шалостью.

Помните, что в возрасте до 5 лет ребенок учится понимать, кто он. И если в этот период произошли нарушения идентификации по полу, то после 5 лет могут появиться определенные игры, увлечения, стиль одежды, прически, присущие другому полу.

"Устранить эту проблему может детский психиатр-сексолог. Поэтому операция иногда может быть губительна для жизни ребенка. Изменение пола – огромный удар по здоровью человека! С этим нельзя шутить!", - подчеркивает сексолог Ольга Василенко.

К слову, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила трансгендерность (общий термин для обозначения явлений несовпадения социального и биологического пола) из перечня психических расстройств.