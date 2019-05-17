Эксперты выяснили, насколько надежны презервативы

Чтобы подобрать размер презерватива, порой стоит примерить разные варианты и обратить внимание на их особенности.

Как известно, презерватив - достаточно надежное средство защиты от нежелательной беременности и инфекций.

Но и с ним бывают проблемы. Ученые провели опрос и были удивлены результатом, пишет Cosmo.

Читайте такжеСексолог рассказала, бывает ли у женщин зависимость от порно

В опросе приняли участие около тысячи американцев. Почти половина (41%) участников сталкивалась с ситуацией, когда презерватив рвался во время секса.

В этом случае, особенно если есть вероятность овуляции, рекомендуется экстренная контрацепция, которую стоит обсудить с врачом.

При правильном использовании резиновое изделие дает 98% защиты от беременности и болезней. Соответственно, оно не должно быть просрочено, нужно правильно его надевать до начала ласк с использованием пениса, правильно и аккуратно снимать, потом завязать и выбросить… В общем, с учетом всех нюансов средний показатель защиты — всего 85%.

Например, слишком маленький презерватив может порваться, слишком большой — сползти, и вы оба этого даже не заметите. Чтобы подобрать размер, порой стоит примерить разные варианты и обратить внимание на их особенности.

Ранее дерматовенеролог Виктория Заярная рассказала, как правильно надевать презерватив.