Решение об эпидемическом зонировании территорий принимают каждые семь дней.

Начиная с сегодняшнего дня, 2 ноября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.

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Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 23 октября.

Карантинное зонирование: что следует знать

Новые правила адаптивного карантина, по которым Украину разделили на четыре зоны, вступили в силу 3 августа.

13 октября Кабинет министров Украины изменил порядок и правила карантинного зонирования:

работу ресторанов и кафе отныне ограничат (будут закрываться не позднее 22:00) даже в «зеленой» и «желтой» зоне (исключения сделали только для тех общественных заведений, которые будут работать «на вынос»);

на территории «зеленых» регионов запретят проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий с участием более 50 человек; на территории «желтой» – более 30 человек, на территории «оранжевой» – 20 человек;

во всех регионах спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, за исключением международных матчей – по отдельному согласованию Минздрава.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет принимать решения по зонам каждые семь дней. Решение об ослаблении карантина в регионе не может быть пересмотрено раньше, чем за 14 дней.

«Красная» зона: перечень территорий

города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынский, Иваничевский, Киверцовский и Турийский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынск, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Пологовский район Запорожской области;

город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

Марковский и Троицкий районы Луганской области;

Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Ривне и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Острожский районы Ривненской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городоцкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

Запрещена работа: общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов.

«Оранжевая» зона: перечень территорий

города Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Ильинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

город Луцк, Владимир-Волынский, Гороховский, Камень-Каширский, Ковельский, Локачинский, Луцкий, Любешовский, Любомльский, Маневичский, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский и Шацкий районы Волынской области;

города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Магдалиновский, Межевской Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Томаковский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецьк, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

Барановский, Брусиловский, Коростенский, Малинский, Новоград-Волынский, Олевский, Пулинський, Радомышльский Ружинский и Хорошевского района Житомирской области;

города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Виноградовский, Иршавский, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский и Хустский районы Закарпатской области;

города Запорожье, Бердянск, Энергодар и Мелитополь и Токмак, Бердянский, Більмацький, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Якимський районы Запорожской области;

города Болехов, Бурштын, Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Кольский, Коломыйский, Косовский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Березань, Бровары, Буча, Ирпень, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Светловодск, Благовещенский, Бобринецкий, Ольшанский, Гайворонский, Голованевский, Добровеличковский, Долинский, Знаменский, Компанеевский, Кропивницкий, Маловисковский, Новгородковский, Новоархангельский, Новомиргородский, Новоукраинский, Александровский, Александрийский, Онуфриевский, Петровский, Светловодский и Устиновский районы Кировоградской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Білокуракинський, Кременской, Меловской, Новоайдарский, Новопсковський, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

городах Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинський, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Доманевский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевская, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;

города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск и Южное, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захарівський, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

города Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

города Дубно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Ривненский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;

города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Бурынский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;

город Тернополь, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Збаражский, Зборовский, Кременецкий, Лановецкий, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

города Изюм, Купянск, Лозовая, Люботин, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

город Херсон, Белозерский, Великоолександрійський, Высокопольский, Нижнесерогозский, Нововоронцовский районы Херсонской области;

город Староконстантинов, Деражнянский, Изяславский, Красиловский, Новоушицкий, Полонский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Маньковский, Смелянский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

города Нежин, Новгород-Северский и Прилуки, Бахмачский, Бобровицкий, Борзнянский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

город Киев.

Запрещена работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

«Желтая» зона: перечень территорий

города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Бериславский, Великолепетихский, Верхнерогачикский, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каланчакский, Каховский, Новотроицкий, Олешковская и Чаплинский районы Херсонской области.

Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди (кроме лиц, предоставляющих услуги).

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Автор: Катерина Шварц