Воспаление легких: причины, симптомы, лечение (видео)

Воспаление легких до сих пор остается очень опасной болезнью, поскольку его не всегда удается диагностировать, а запущенная форма может привести к летальному исходу.

Пневмония (воспаление легких) считается серьезной болезнью, поскольку во многих случаях заканчивается летальным исходом. При пневмонии поднимается температура, проявляется воспалительный процесс в легких, причиной возникновения его становятся различные инфекции: пневмококки, легионелла, микроорганизмы и грибки.

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Причины воспаления легких

Острая пневмония вызывается различными инфекционными агентами. Примерно в 90% случаев- это бактерии, оставшиеся 10% приходятся на вирусы, грибы, простейшие и гельминты (аскариды, токсоплазмы, шистосомы).

К числу наиболее распространенных возбудителей относятся пневмококк, гемофильная палочка, микоплазма пневмония, золотистый стафилококк, вирусы гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции. Чаще всего пневмония, вызванная этими патогенами развивается после перенесенного переохлаждения, или как осложнение ОРВИ.

Заразно ли воспаление легких?

Пневмония передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем. В холодное время года вирусные инфекции служат причиной присоединения бактериальной инфекции и как исход – пневмонии. Входными воротами инфекции бывают и вирусные инфекции. Инфекция может попасть в легкие и через лимфоток, когда в организме есть какой-то очаг хронической инфекции, например, кариозные зубы.

Симптомы воспаления легких

Классическая пневмония, развитие которой вызывается пневмококком:

возрастание температуры тела до критичных 39-40 градусов;

сильный кашель с выделением мокроты из легкого взрослого;

болезненные ощущения в груди в процессе кашля и дыхания;

хрипы, которые можно услышать при прослушивании легкого.

Атипичная пневмония, которая спровоцирована микоплазмой или хламидией:

высокая температура, которая поднимается до отметки 40 градусов;

сухой кашель, который вскоре превращается во влажный с отделением большого количества мокроты;

боли в мышцах и тканях;

постоянное першение в горле;

общее плохое самочувствие.

Клиническая картина воспаления легких во многом зависит от объема поражения. Проявления пневмонии подразделяют на легочные и внелегочные. К легочным проявлениям относят кашель, боли в грудной клетке, одышку. К внелегочным – лихорадку, синдром интоксикации, лабораторный синдром воспаления.

Кашель является характерным симптомом воспаления легких. В первые-вторые сутки от начала заболевания пациента может беспокоить только лишь легкое подкашливание, позже кашель становится более интенсивным, появляется слизисто-гнойная мокрота.

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Боли в грудной клетке наиболее характерны для долевой пневмонии, т.к. в этом случае в процесс воспаления вовлекается плевра. Обычно такая боль возникает внезапно, усиливается на глубине вдоха. При обширном поражении может наблюдаться отставание пораженной половины грудной клетки в акте дыхания.

Одышка при пневмонии чаще всего взаимосвязана с объемом пораженной легочной ткани. Так, при мелкоочаговых пневмониях отмечается нарастание одышки, сопровождающееся повышением частоты дыхательных движений до 30 в минуту. Одновременно больные могут предъявлять жалобы на ощущение заложенности в груди.

Лихорадка при пневмонии может быть непостоянным симптомом. Как правило в начале заболевания отмечается подъем температуры тела до 38-39*С, который на непродолжительное время купируется жаропонижающими. Но при снижении иммунитета, при обширном поражении пневмония может протекать без лихорадки.

Лечение воспаления легких

Основное лечение – антибактериальная терапия. Антибиотики подбираются врачом с учетом тяжести заболевания. Одновременно назначаются витамины, усиленное питание. В первые дни показан постельный режим, в период выздоровления – прогулки на свежем воздухе, упражнения для вентиляции легких. Для полного выздоровления рекомендуется пройти санаторно-курортные программы реабилитации.

Существует и общий принцип терапии при воспалительном процессе в легких:

Антибактериальные препараты. Должны быть назначены в обязательном порядке. Если пневмония протекает типично и без осложнений, то антибиотики назначаются в таблетках/капсулах, во всех остальных случаях проводится внутривенное введение препаратов.

Симптоматическая терапия. Используются такие препараты как муколитики, мукокинетики, жаропонижающие. Целью назначения данных препаратов является облегчение симптоматики, что улучшает течение заболевания.

Физиотерапия. Если у больного присутствует одностороннее воспаление легких без кашля и критичного повышения температуры, то в условиях стационара ему могут быть назначены разнообразные физиотерапевтические процедуры.

Дополнительные методы, которые включают в себя лечение травами и дыхательную гимнастику.

Обычно курс лечения длится от 10 дней до двух недель.