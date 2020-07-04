Во Львове впервые провели трансплантацию сердца (фото, видео)

Новое сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт. Еще двум людям пересадили почки.

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели трансплантацию сердца. Это первая подобная операция во Львове и третья в Украине за последние 15 лет.

Об этом написал главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук на своей странице в Фейсбуке.

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Донором, у которого забрали сердце, стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты. После попыток спасти жизнь мужчины медики констатировали у него смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации. Его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям.

Новое сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт.

"Его сердце потеряло упругость и уже не могло качать кровь. Другого выхода, кроме пересадки, мужчина не имел", – написал медик.

"Его (сердце) получил 57-летний Виктор из Житомирщины. Раньше он был машинистом, но уже 5 лет как не работает. Из строя сердце вывел инфаркт, вылечить его уже было невозможно, единственный выход – заменить. На вчерашний день сердце у Виктора было увеличено втрое. Фракция выброса – 15. Оно уже едва билось", – рассказала Ирина Заславец, руководитель ГО "IDonor".

Олег Самчук заявил, что такие операции – это шанс для украинцев, чтобы они дальше не ехали за границу, а имели возможность сделать такие операции в Украине.

"Особая благодарность – родным погибшего мужа. Ваше непростое решение стало спасением для сразу трех человек и, поверьте, каждый из них перед операцией благодарил вам и будет благодарен всю жизнь", – подчеркнул главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, в декабре 2019 года в Украине впервые за последние 15 лет провели трансплантацию сердца в Ковельской районной больнице Волынской области.

Мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил главного врача Олега Самчука, всю команду БСМП, а также команду Института сердца и Бориса Тодурова, которые приехали на помощь из Киева, за успешную операцию.

Садовый также выразил благодарность семье донора, которая приняла непростое для себя решение, что спасло жизнь другому человеку.

"Несколько часов назад во Львовской больницы скорой медицинской помощи успешно завершилась операция по пересадке сердца. Это первая такая операция в Львове за последние 15 лет и третья в Украине", – написал мэр Львова.

Ранее сообщалось, что Институт рака пытается сдвинуть с мертвой точки трансплантацию костного мозга в Украине. Лаборатория Национального института рака заявила об ужасных условиях работы. Если не реорганизовать лабораторию, то это ограничит врачей, которые уже через год будут готовы пересаживать костный мозг от доноров. Ежегодно за государственный счет на такие операции отправляют 200 людей в зарубежные клиники.

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