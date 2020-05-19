На сегодняшний день разработаны и приняты почти все необходимые для закупки документы - поставки ожидают в конце 2020 года и в начале 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, с чем связана задержка закупки лекарственных средств.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил Степанов, отвечая на вопрос журналистов. Он рассказал, что поставка лекарственных средств за средства госбюджета происходит из двух источников: закупка через международные организации и через ГП "Медицинские закупки", на что предусмотрено около 10 млрд грн в бюджете на 2020 год.

По словам Степанова, пока Украина получит лекарственные средства, закупленные на средства, которые были перечислены еще в 2018 и 2019 годах.

"Когда мы пришли в министерство в апреле, увидели разбалансированную систему закупки лекарственных средств, полную неготовность и, простите за такое слово, практически беспорядок в этом направлении. Это, в частности не составлен перечень лексредств с количеством и потребностью, которая необходима нам на закупки в 2020 году, это те лекарственные средства, которые приедут в страну либо в конце 2020 года, либо в начале 2021. Мы увидели отсутствие соответствующей нормативной базы, которую надо было урегулировать в соответствии с нашим законодательством. Мы разработали эти документы, они были приняты Кабмином..., по крайней мере перечень лекарственных средств, еще нужно принять ряд нормативных документов, и сразу начнем процедуру закупки за средства 2020 года", - подчеркнул министр.

Он отметил, что ситуация полностью контролируется Минздравом.