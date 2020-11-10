Международная почтово-логистическая группа компаний Meest продолжает помогать украинской медицине.

Группа компаний Meest приобрела и доставила из США американскую хирургическую робот-систему da Vinci для Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова. Это современное устройство, которое используют для онкологических, урологических операций, а также для хирургических вмешательств в труднодоступных местах. Сейчас в мире насчитывается около 5000 устройств, введенных в эксплуатацию, а в Украине, по состоянию на 2019, аналогичная система была представлена ​​только в одном экземпляре — в Виннице.

Робот da Vinci состоит из двух блоков: центра управления для хирурга-оператора и четырех роботизированных рук. Одна передает изображение на экран, две выполняют действия врача, а четвертая, фактически, является его помощником.

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Кроме того, Meest передала львовской Клинической больнице электрохирургический генератор ValleyLab Force FX. Суммарная стоимость приобретенных компанией аппаратов составила более 2,2 млн грн.

«Помощь нашим врачам уже становится приятной традицией. Мы считаем своим долгом поддерживать людей, которые выполняют важнейшее дело — сохраняют и спасают жизни украинцев. Это один из тысячи шагов, которые нужно сделать, чтобы вывести украинскую медицину на действительно мировой уровень. И уверен, что именно совместные действия государства и социально-ответственного бизнеса позволят достичь этой цели», — отмечает основатель и президент группы компании Meest Ростислав Кисиль.

Это уже не первая инициатива Meest в рамках помощи львовской медицине. В октябре компания передала Клинической больнице скорой медицинской помощи 35 кислородных концентраторов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии, а также — 39 дополнительных больничных коек. А в мае направила 20 млн грн на приобретение материалов и оборудования для предотвращения распространения COVID-19.

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Автор: УНИАН