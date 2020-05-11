С сегодняшнего дня карантин в Украине ослаблен
В Украине с 11 мая отменяются некоторые карантинные ограничения. В частности, откроются парки и скверы, разрешена работа летних площадок ресторанов и кафе, а также парикмахерских, стоматологических кабинетов, и тому подобного.
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Об ослаблении карантина напомнили в Telegram-канале Минздрава, посвященном ситуации с коронавирусом. Впрочем, там также напомнили, что опасность не миновала.
«Этот день настал, потому что большинство из нас придерживалась его правил. Однако это не означает, что мы можем пренебрегать мерами безопасности. Ежедневно в Украине выявляют около 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обнародовал постановление об ослаблении карантинных ограничений с 11 мая. В частности, разрешена деятельность стоматологий, салонов красоты и парикмахерских, заведений бытового обслуживания, адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.
Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.
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