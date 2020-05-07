Украинские медики, которые помогали Италии бороться с COVID-19, получили награды

Арсен Аваков наградил наручными часами и премиями ряд медработников за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, профессионализм, инициативность и настойчивость и личный вклад в борьбу с мировой пандемией.

Министр внутренних дел Арсен Аваков вручил награды украинским врачам, которые в апреле помогали Италии бороться с COVID-19.

Как передает пресс-служба МВД, Аваков отметил, что опыт, который получили врачи системы МВД и Минздрава, переоценить невозможно.

«Украина получила не только уважение итальянцев, но и колоссальный опыт. И невозможно переоценить то, что вы, несмотря на потенциальные угрозы, решились на эту командировку», - сказал Аваков.

Министр наградил наручными часами и премиями ряд медработников за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, профессионализм, инициативность и настойчивость и личный вклад в борьбу с мировой пандемией.

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В частности, был отмечен врач-инфекционист из Днепропетровской области Вячеслав Бушуев, председатель медицинской (военно-врачебной) комиссии по Волынской области Андрей Власюк, медицинская сестра из Хмельницкой области Елена Иваскевич, заместитель начальника госпиталя МВД города Киева Андрей Мирошниченко, начальник Центра психиатрической помощи и профессионального психофизиологического отбора из Хмельницкой области Андрей Олипер, медицинская сестра из Днепропетровской области Юлия Пятницкая, начальник госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак, старшая медицинская сестра Центрального госпиталя МВД Ирина Трофименко, медицинская сестра из Хмельницкой области Виктория Чехира, врач-эндокринолог из Волынской области София Черныш.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии в борьбе с COVID-19. Указом предусматривалось, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи итальянским коллегам и обмена опытом.

4 апреля 20 украинских медиков вылетели в итальянский регион Марке и 23 апреля вернулись в Украину.