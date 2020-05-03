В Украине за сутки подтвердились полтысячи новых случаев COVID-19

На сегодня 1547 украинских больных выздоровели.

По состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. 288 из них – летальные (+9 за сутки).

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По данным СНБО, за сутки было зафиксировано 502 новых случая. В то же время, 1547 больных выздоровели (+49 за сутки). Сейчас коронавирусной болезнью в Украине болеют 10 078 человек.

Случаи зафиксированы во всех областях Украины. В то же время, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя в МИНЗДРАВЕ отсутствуют.

Коронавирус – количество случаев по областям.

Винницкая область — 435 случаев;

Волынская область — 324 случая;

Днепропетровская область — 448 случаев;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 423 случая;

Закарпатская область — 508 случаев;

Запорожская область — 275 случаев;

Ивано-Франковская область — 965 случаев;

Кировоградская область — 397 случаев;

м. Киев — 1511 случаев;

Киевская область — 784 случаи;

Львовская область — 473 случая;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 149 случаев;

Одесская область — 409 случаев;

Полтавская область — 222 случая;

Ровенская область — 726 случаев;

Сумская область — 110 случаев;

Тернопольская область — 868 случаев;

Харьковская область — 348 случаев;

Херсонская область — 136 случаев;

Хмельницкая область — 115 случаев;

Черновицкая область — 1818 случаев;

Черкасская область — 308 случаев;

Черниговская область — 54 случая.

Напомним, по состоянию на утро 3 марта в мире было зафиксировано 3 428 422 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За сутки это число возросло на 84 тысячи человек.

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