В Украине за сутки подтвердились полтысячи новых случаев COVID-19
По состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. 288 из них – летальные (+9 за сутки).
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По данным СНБО, за сутки было зафиксировано 502 новых случая. В то же время, 1547 больных выздоровели (+49 за сутки). Сейчас коронавирусной болезнью в Украине болеют 10 078 человек.
Случаи зафиксированы во всех областях Украины. В то же время, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя в МИНЗДРАВЕ отсутствуют.
Коронавирус – количество случаев по областям.
Винницкая область — 435 случаев;
Волынская область — 324 случая;
Днепропетровская область — 448 случаев;
Донецкая область — 70 случаев;
Житомирская область — 423 случая;
Закарпатская область — 508 случаев;
Запорожская область — 275 случаев;
Ивано-Франковская область — 965 случаев;
Кировоградская область — 397 случаев;
м. Киев — 1511 случаев;
Киевская область — 784 случаи;
Львовская область — 473 случая;
Луганская область — 37 случаев;
Николаевская область — 149 случаев;
Одесская область — 409 случаев;
Полтавская область — 222 случая;
Ровенская область — 726 случаев;
Сумская область — 110 случаев;
Тернопольская область — 868 случаев;
Харьковская область — 348 случаев;
Херсонская область — 136 случаев;
Хмельницкая область — 115 случаев;
Черновицкая область — 1818 случаев;
Черкасская область — 308 случаев;
Черниговская область — 54 случая.
Напомним, по состоянию на утро 3 марта в мире было зафиксировано 3 428 422 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За сутки это число возросло на 84 тысячи человек.
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