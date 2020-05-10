Коронавирус на Буковине: в ОГА сообщили о почти сотне новых случаев за день
01:14, 10 мая 2020Страна
17 0
Общее количество подтвержденных случаев в регионе превышает 2,2 тысячи.
Количество больных в Черновцах растет / фото: ua.depositphotos.com
В Черновицкой области 9 мая подтвердили еще 89 случаев коронавирусной болезни.
Об этом в Facebook сообщил руководитель облгосадминистрации Сергей Осачук.
По его данным, 29 человек заболели в Черновцах. Общее количество подтвержденных случаев в регионе составило 2268.
Читайте такжеУкраинцев от всех болезней будут лечить по отечественным протоколам - Минздрав
"К счастью, еще 18 буковинцев побороли коронавирус! Всего в лаборатории за последние сутки протестировано 423 образца материалов", - сообщил глава области.
Как сообщал УНИАН, в Украине в целом подтверждено 14,7 тысяч случаев коронавируса, умерли 376 человек, а выздоровели 2909.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter