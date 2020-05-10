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Коронавирус на Буковине: в ОГА сообщили о почти сотне новых случаев за день

01:14, 10 мая 2020
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Количество больных в Черновцах растет / фото: ua.depositphotos.com

Об этом в Facebook сообщил руководитель облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его данным, 29 человек заболели в Черновцах. Общее количество подтвержденных случаев в регионе составило 2268.

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"К счастью, еще 18 буковинцев побороли коронавирус! Всего в лаборатории за последние сутки протестировано 423 образца материалов", - сообщил глава области.

Как сообщал УНИАН, в Украине в целом подтверждено 14,7 тысяч случаев коронавируса, умерли 376 человек, а выздоровели 2909.

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