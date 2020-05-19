На Буковине от COVID-19 продолжают лечиться более 2,7 тысячи инфицированных

На Буковине новым типом коронавируса заразились 2 742 человека.

В понедельник, 18 мая, в Черновицкой области COVID-19 подтвердили в еще 29 человек.

В течение суток лабораторный центр исследовал 211 новых образцов, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

"Радует, что COVID-19 сегодня победили 48 наших земляков. Они дважды получили отрицательные результаты тестов", - добавил чиновник.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 2 742 человека. Из них 110 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как 682 выздоровели и выписались из медучреждений. Одновременно 1 950 инфицированных продолжают лечение.

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Впервые за долгое время в Черновицкой области не подтвердили ни одного летального случая коронавируса. За прошедшие сутки там зафиксировали сразу пять смертей от осложнений COVID-19.

Как сообщал ранее УНИАН, в Черновицкой области с подозрением на COVID-19 погиб 5-месячный младенец. Мальчик имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию и ВИЧ-инфекцию от матери.

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