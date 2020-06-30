В Украине количество госпитализированных больных с COVID-19, по сравнению с концом мая, возросло почти вдвое - Минздрав

Кроме того, в стране фиксируют стремительный рост зарегистрированных случаев пневмонии.

В Украине в конце июня количество госпитализированных больных с COVID-19, по сравнению с концом мая, возросла почти вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если с 18 по 24 мая мы фиксировали количество госпитализированных на уровне 749 за неделю, то с 22 по 28 июня это количество составило 1 тыс. 410. Я хочу напомнить, что госпитализация происходит исключительно тех людей, которые находятся в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии течении болезни", - отметил он.

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Кроме того, по словам министра, в Украине фиксируют стремительный рост зарегистрированных случаев пневмонии.

Так, с 18 по 24 мая было зарегистрировано 2 тыс. 572 случая пневмонии, а на прошлой неделе этот показатель достиг 4 тыс. 705.

"То есть это все те люди, которые летом в такую жару заболели пневмонией. Это еще раз подтверждает, что у нас достаточно быстро распространяется COVID-19, о чем свидетельствуют не только цифры относительно количества заболевших каждый день, но и уровень госпитализации и количество людей, у которых обнаружили пневмонию. Эти показатели постоянно увеличиваются", - подчеркнул Степанов.

Он также прокомментировал и тот факт, что в эти выходные на киевской трассе в сторону Одессы возникли значительные автомобильные пробки, поскольку многие люди направлялись к побережью Черного моря.

Министр подчеркнул, что граждане пренебрегают рекомендациями Минздрава относительно поведения в период эпидемии, в частности, и на пляжах, ночные клубы работают без соблюдения эпидемиологических требований, а это приведет к повышению уровня заболеваемости Украине.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 тыс. 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых. Также вчера были госпитализированы 192 человека, умерли 12 человек, выздоровели 88 пациентов.

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