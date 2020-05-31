В Киеве зафиксировали более 80 новых случаев коронавируса

В столице за сутки выздоровели 11 человек.

За минувшие сутки в Киеве подтвержден 81 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко.

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«За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2 тыс. 985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 », - сообщил Кличко.

Он уточнил, что среди заболевших за сутки - 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет. И 4 девочки от 2 до 8 лет. 31 человек от 19 до 86 лет. И шесть мальчиков - троим из них по 1 году, другим - 2, 6 и 11 лет.

Кличко отметил, что в больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Также он сообщил, что выздоровели за сутки в столице 11 человек. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.

«Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе - 25, в Деснянском и Дарницком - по 14 случаев. Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами! Потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин. Берегите себя!» - подчеркнул Кличко.

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