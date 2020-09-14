Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 48, Оболонском - 20, Соломенском районе - 16.

За минувшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели 168 человек, умерли – трое.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-брифинга.

«За минувшие сутки в Киеве выявили 168 больных на коронавирус. Три человека умерли", - сказал он.

Кличко уточнил, что среди выявленных за прошедшие сутки больных - 90 женщин, 63 мужчины, 15 детей.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные – лечатся на самоизоляции. Выздоровели за минувшие сутки 45 человек.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 48, Оболонском – 20, Соломенском районе – 16 случаев», – отметил Кличко.

Мэр уточнил, что в выходные работают не все лаборатории, поэтому показатели за прошедшие сутки ниже, чем были среди прошедшей недели.

По данным Кличко, на сегодняшний день в столице уже 17 429 случаев COVID-19. С начала пандемии 5326 киевлян выздоровели, 272 - умерли.

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Автор: Инна Андалицкая