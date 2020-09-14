За минувшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели 168 человек, умерли – трое.
Читайте такжеНа сегодня в Киеве хватает коек для приема больных коронавирусом - Кличко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-брифинга.
«За минувшие сутки в Киеве выявили 168 больных на коронавирус. Три человека умерли", - сказал он.
Кличко уточнил, что среди выявленных за прошедшие сутки больных - 90 женщин, 63 мужчины, 15 детей.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные – лечатся на самоизоляции. Выздоровели за минувшие сутки 45 человек.
«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 48, Оболонском – 20, Соломенском районе – 16 случаев», – отметил Кличко.
Мэр уточнил, что в выходные работают не все лаборатории, поэтому показатели за прошедшие сутки ниже, чем были среди прошедшей недели.
По данным Кличко, на сегодняшний день в столице уже 17 429 случаев COVID-19. С начала пандемии 5326 киевлян выздоровели, 272 - умерли.
Коронавирус в Киеве: что известно
- В Украине по состоянию на утро 14 сентября зарегистрировано 156 тыс. 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 211 летальных, 69 тыс. 543 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 462 новых случая.
- Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: новые ограничения и запреты
- Киев и 17 областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий - Минздрав
- У Кличко рассказали, когда Киев может покинуть "оранжевую" зону карантина
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram