В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 101 человека, двое киевлян умерли

На сегодня в столице уже 8 тыс. 342 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки количество больных, у которых подтверждено заболевание COVID-19, увеличилась на 101 человека, двое киевлян умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Еще у 101 жителя Киева за минувшие сутки подтвердили коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 134 киевлян", - написал он.

Мэр уточнил, что среди заболевших за минувшие сутки 39 женщин, 59 мужчин, трое детей.

Больше всего случаев заболевания выявили в Печерском - 16, в Дарницком - 15 и в Соломенском районах столицы - 14.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализированы 23 пациента, остальные лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период пандемии болезнь преодолел 2 тыс. 981 киевлянин", - добавил Кличко.

По словам городского головы, на сегодняшний день в столице уже 8 тыс. 342 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 августа в Украине на COVID-19 заболели свыше 71 тысячи человек, за прошедшие сутки - 1 172. Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской - 145, Ивано-Франковской - 123 и Одесской областях - 101, а также в Киеве - 101.

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