В Украину возвращаются врачи, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии (фото)

Украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19.

Украинские врачи, которые отправились в Италию и оказывали помощь больным COVID-19, возвращаются на родину.

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Как сообщается в Facebook Посольства Украины в Италии, медики работали в больницах городов Пезаро и Урбино.

«Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с Covid-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашем государстве», - отметили в дипломатическом ведомстве.

Отмечается, что итальянцы высоко оценили помощь украинских медиков.

«Как считают сами врачи, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от простых местных жителей, которые на каждом шагу (от улиц и до супермаркетов) узнавали украинских медиков и благодарили за то, что украинцы так близко к сердцу восприняли беду местных жителей», - подчеркнули в посольстве.

Напомним, в начале апреля Украина направила в Италию группу медиков, чтобы оказать помощь в борьбе с пандемией.

6 апреля 20 украинских медиков, командированных в Италию, вышли на вахту в госпиталях.

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