В Британии от коронавируса умерла украинка

Всего за рубежом от COVID-19 умерли 9 граждан Украины.

В Великобритании в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла гражданка Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"19 мая 2020 года Посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17 мая в городе Чертей (графство Суррей) гражданки Украины, 1978 г.р., инфицированной коронавирусом", - сказал Погорельцев.

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Посольство предоставляет содействие родственникам умершей в оформлении необходимых документов и решении вопроса репатриации тела. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании.

Таким образом за границей от коронавируса умер девятый гражданин Украины. Ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США, Великобритании и Швеции.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 мая в Британии в целом с начала пандемии от COVID-19 умерли 34 тыс. 796 человек.