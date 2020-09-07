Осенью дети в школах начнут массово кашлять.

Во время сезона эпидемии ОРВИ осенью текущего года дети начнут массово проявлять симптом, характерный для коронавируса.

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Такой прогноз в интервью OBOZREVATEL озвучил врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин.

"По поводу детского населения меня сегодня больше всего беспокоит аденовирусная инфекция. Потому что клинически она проявляется хроническим кашлем, как минимум, на 2-3 месяца", – сказал он.

Врач отметил, что, поскольку из-за эпидемии коронавируса в обществе сложилось мнение, что "кашель равно COVID-19", этот симптом будут связывать именно с ним.

"Я затрудняюсь сказать, как будут реагировать на то, что дети массово начнут кашлять", – заметил эпидемиолог.

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Автор: Виктория Гордиенко