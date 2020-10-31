Ляшко призвал граждан с пониманием относиться к противоэпидемическим ограничениям, которые вводятся на территории Украины, и соблюдать их.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что в Минздраве не собираются внедрять иммунные паспорта.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы не хотим сейчас делить людей по тому, есть антитела, нет антител, то есть делать иммунный паспорт», - сказал Ляшко.

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Он отметил, что в Минздраве не хотят «критически и категорически введения такого понятия (как иммунный паспорт - Ред.). «Нельзя делить людей по наличию антител в крови», - сказал замминистра.

Он призвал граждан с пониманием относиться к противоэпидемическим ограничениям, которые вводятся на территории Украины, и соблюдать их.

Напомним, в Украине могут изменить принцип деления на карантинные зоны, уйдя от "светофорного". Подобную идею рассматривают в правительстве.

Карантин в Украине: что известно

Сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине, оно начнет действовать со 2 ноября.

Ранее в Украине до конца года официально продлили режим чрезвычайной ситуации в связи с продлением действия адаптивного карантина.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевую" зоны, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон устанавливают различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Татьяна Поляковская