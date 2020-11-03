Депутат проинформировала об этом всех, с кем контактировала в последние дни, и попросила по возможности находиться на самоизоляции.

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила, что получила положительный тест на COVID-19.

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Об этом она сообщила в Facebook.

"К сожалению, тест на ковид положительный. Неделя политическая еще та. И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста", - отметила Ясько.

По ее словам, она проинформировала всех, с кем контактировала в последние дни, и попросила по возможности находиться на самоизоляции и использовать все средства безопасности.

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Автор: Леся Лещенко