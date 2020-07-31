В Минздраве представили план усовершенствования работы экстренной медицинской помощи

В следующем году на экстренную медпомощь в Минздраве планируют запросить из бюджета 15,9 млрд грн на общее финансирование и 1,6 млрд грн на закупку авто, а также 146 млн на обучение медиков.

В Министерстве здравоохранения представили план усовершенствования работы экстренной медицинской помощи (ЭМП) в ближайшие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас в Украине функционирует 25 региональных центров экстренной медицинской помощи, в которых работают 2 тыс. 954 бригады из 39 тыс. 758 человек (4 тыс. 391 - это врачи, 18 тыс. 646 - средний медицинский персонал и 9 тыс. 474 - водители).

Степанов отметил, что в ближайшие годы Украина приблизится к европейским показателям оказания экстренной медпомощи путем обучения медиков и совершенствования системы здравоохранения.

"Мы четко видим проблематику и откровенно о ней говорим - это те проблемы, которые накопились за все годы нашей независимости. Здесь и состояние наших дорог, и неправильно построены были маршруты пациентов..., и также большая проблема - это незащищенность медицинских кадров и низкое финансирование", - пояснил он.

Министр представил план, по которому в Минздраве планируют работать над усовершенствованием системы оказания ЭМП в 2021-2023 годах.

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Так, в Минздраве планируют увеличить показатель времени доезда бригады экстренки к пациенту с 31% сейчас до 60% - в 2021 году, 75% - 2022 году и 85% - в 2023 году, а также усовершенствовать маршруты пациента и увеличить с 56% до 80 %/90%/90% показатель, когда больного с инфарктом везут именно в ту больницу, где ему окажут специализированную медицинскую помощь. Аналогичных показателей в министерстве хотят достичь и по статистике по инсультам.

Кроме того, по словам Степанова, сейчас заработная плата водителя "скорой" составляет от 3,8 тыс. грн до 4,2 тыс. грн, диспетчера и фельдшера - от 4,4 тыс. грн до 6 тыс. грн, а врача - до 7 тыс. грн.

"Очень трудно говорить о том, что в нашей стране люди с таким уровнем квалификации, от которых зависит жизнь, имеют заработную плату меньше, чем... у любого работника, который не требует высокой квалификации для работы. Мы считаем, что уже в следующем году заработная плата водителя, который должен быть медицинским техником, должна быть от 10 до 12 тыс. грн, фельдшера - от 13 до 16 тыс. грн и врача от 20 до 22 тыс. грн", - отметил он.

В министерстве также планируют изменить принцип, по которому машины экстренки направляют на вызовы - с территориального, который действует сейчас, на экстерриториальный, когда машина может выезжать за пределы области, то есть на вызов направлять машину, которая находится ближе всего к месту вызова.

"Также мы хотим делить на четыре типа эти вызовы - это критический, экстренный, неотложный и непрофильный (с точки зрения экстренной медицинской помощи). Но это ни в коем случае не говорит о том, что вам не будет оказана медицинская помощь, конечно, она будет оказана. Мы же понимаем, что иногда есть вызовы, не требующие 10-минутного приезда, потому что речь не идет о критическом или неотложном состоянии. И очень важно разделить их и оказать медицинскую помощь всем", - подчеркнул Степанов.

Кроме того, в ближайшие годы запланировано совершенствование системы работы диспетчеров, а также подготовки и переподготовки медиков.

По словам министра, в следующем году экстренную медицинскую помощь в Минздраве планируют запросить из бюджета 15,9 млрд грн на общее финансирование и 1,6 млрд грн на закупку авто, а также 146 млн на обучение медиков.

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