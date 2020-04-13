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В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились уже 63 священника - СМИ (фоторепортаж)

11:25, 13 апреля 2020
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Сейчас Лавра закрыта на карантин / УНИАН

Об этом 24 каналу сообщили источники в Министерстве здравоохранения.

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Как сообщал УНИАН, в столичной Александровской больнице умер монах из Киево-Печерской Лавры. О смерти 73-летнего архимандрита Нектария сообщили на официальном сайте монастыря.

5 апреля в Киево-Печерской лавре информировали, что братия и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сдали тесты на наличие COVID-19, во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.

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