В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились уже 63 священника - СМИ (фоторепортаж)
11:25, 13 апреля 2020Страна
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Ранее сообщалось о вспышке коронавируса среди священников Киево-Печерской Лавры.
Сейчас Лавра закрыта на карантин / УНИАН
В Киево-Печерской лавре 63 священника заразились коронавирусом COVID-19.
Об этом 24 каналу сообщили источники в Министерстве здравоохранения.
Других подробностей пока нет.
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Как сообщал УНИАН, в столичной Александровской больнице умер монах из Киево-Печерской Лавры. О смерти 73-летнего архимандрита Нектария сообщили на официальном сайте монастыря.
5 апреля в Киево-Печерской лавре информировали, что братия и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сдали тесты на наличие COVID-19, во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.
Вирус в храме: в Александровской больнице умер монах из Киево-Печерской Лавры
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