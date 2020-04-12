Больше всего - в Черновцах и Киеве: опубликована динамика распространения коронавируса в Украине (фото)

Меньше всего случаев COVID-19 - на Николаевщине.

Министерство здравоохранения опубликовало динамику распространения коронаварусной болезни в Украине.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и городе Киеве (416 случаев). Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте - Ивано-Франковская область (291 случай)", - отметили в ведомстве.

Меньше всего случаев зарегистрировано на Николаевщине, Луганщине и Черниговщине - два, три и девять соответственно.

Как сообщал УНИАН, в целом в Украине подтверждено 2777 случаев COVID-19, умерли 83 человека, выздоровели 89.

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