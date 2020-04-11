В Черновицкой области священник с коронавирусом контактировал со 127 людьми

Среди контактных лиц - 123 верующих и четверо священнослужителей.

В Черновицкой области священник, у которого подтвердилась коронавирусная болезнь COVID-19, контактировал с 123-мя верующими и еще четырьмя священнослужителями.

Об этом в своем видео обращении в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации.

Он отметил, что такую информацию удалось установить благодаря проведенному специалистами эпидемиологическому расследованию.

"Они умеют "раскрутить" всю цепочку - кто, от кого заразился и инфицировался. И вот мы имеем свежий сегодняшний результат: один священник из Новоселицкого района контактировал с 123-мя верующими. Они все являются контактными лицами. И этот священник заболел коронавирусной инфекцию", - сказал Осачук.

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Чиновник добавил, что позже этот священник контактировал с еще четырьмя священнослужителями.

Кроме того, председатель ОГА привел другие примеры распространения коронавируса в церквях, которые провоцируют возникновения очередной вспышки болезни.

"Пример из Герцаевского района, где священник находится сейчас как контактное лицо с подозрением, а его жена больна", - сказал Осачук.

Он добавил, что согласно данным эпидемиологического расследования, в одном из микрорайонов Черновцов есть немало контактных лиц, которых связывают с одним из священнослужителей.

"И там возможна вспышка нового очага. Многие верующие уже имеют на сегодня симптоматику и признаки заболевания", - сообщил глава Черновицкой ОГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, сейчас в Черновицкой области уже пятеро священнослужителей инфицированы коронавирусом.

Напомним, в Черновицкой области по состоянию на 10 апреля зафиксировано 409 случаев коронавируса. Среди них 13 пациентов умерли, а 17 выздоровели и были выписаны из больниц.

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