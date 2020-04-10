"Кто переболеет – то выздоровеет": мэр Чернигова уверен, что в городе не будет смертей от коронавируса

В соцсетях такую уверенность считают безосновательной.

Городской председатель Чернигова Владислав Атрошенко уверен, что летальных случаев от коронавируса в городе не будет.

Соответствующее видео с совещания в горсовете распространили в социальных сетях.

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"Кто переболеет - то выздоровеет. У нас летальных исходов не будет. Вчера Фалю (Владимир Фаль - главный врач городской больницы № 2, признана базовой на уровне города для лечения COVID-19) передал бутылку коньяка. Это для чего? Это не только на день рождения, но и для того, чтобы не было летальных случаев. Он поклялся. Черниговцам ничего бояться. Кто переболеет - тот выздоровеет, без проблем", - заявил Атрошенко.

В то же время в соцсетях такую уверенность считают безосновательной и сравнивают с высказываниями белорусского президента Александра Лукашенко.

Кроме того, городской голова Чернигова обеспокоен экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета, предварительно по собственным поступлениям доходная часть бюджета областного центра сокращается на 100-120 млн грн. "Соответственно, меняются и акценты. Что-то город сможет себе позволить, а что нет. Расходы по отдельным жизненно необходимым направлениям останутся, ведь хозяйство не обращает внимания на коронавирус. К примеру, когда рвутся сети и их надо ремонтировать, или возникают какие-то другие неплановые работы. На это будут сниматься средства с других направлений", - сказал Атрошенко вчера во время исполкома.

По официальным данным, в Черниговской области зафиксировано 9 случаев COVID-19 (в том числе один летальный). Очагами инфекционного заболевания признаны два села в Борзнянском районе, а также города Корюковка и Носовка.