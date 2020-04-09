В Черновицкой области зафиксировали 76 новых случаев коронавируса

Глава Черновицкой ОГА назвал эту динамику угрожающей и настоял на соблюдении жителями карантинных мероприятий.

В Черновицкой области сегодня медики получили лабораторные подтверждения еще 76 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сегодня в прямом эфире в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Сегодня мы имеем чрезвычайно тревожное число новых установленных фактов заражения буковинцев коронавирусной болезнью. Наш лабораторный центр провел сегодня очередную партию анализов образцов, и установил аж 76 новых случаев", - сказал чиновник.

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Осачук добавил, что эпидемия охватывает все районы Черновицкой области и фактически большинство населенных пунктов нашей области.

"С этими новыми 76 случаями общее количество инфицированных буковинцев составляет уже 379", - отметил Осачук, добавив, что эта динамика является очень угрожающей, и только карантинные меры могут помочь преодолеть коронавирус.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 8 апреля, в Черновицкой области зафиксировали 30 случаев коронавируса.

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