Страшно за ход пандемии дома: врач сравнил лечения больных COVID-19 в Италии и Украине

В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксирована 1 тыс. 892 случаев коронавирусной болезни.

Один из отправленных украинским правительством в Италию врач Глеб Белгов рассказал, чем отличается тамошнее лечение больных коронавирусом от отечественного.

Впечатлениями первых дней сотрудничества с итальянскими коллегами Белгов поделился в Facebook, заявив, что из-за опыта лечения в Италии, в больницах которой есть все, ему «страшно за то, как мы можем справиться дома со значительным увеличением пациентов».

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По словам Белгова, итальянская больница оснащена реанимационным отделением с шестью кроватями, одна из которых в изоляционном боксе. С ростом числа инфицированных медучреждение начало принимать только их.

Итальянские власти также перераспределили медиков, направив их преимущественно в такие больницы. При этом это не привело к коллапсу, убеждает украинец.

«При каждом входе в отделение я надеваю две пары перчаток и новый костюм. Перед каждым пациентом я надеваю еще одну пару перчаток, а после того снимаю, дезинфицирую нижний слой перчаток растворами, которые находятся повсюду в отделении, и все это есть. Даже больше - я могу выбрать, какой размер перчаток мне подходит», – пояснил он.

Белгов также добавляет, что «это не возможно сравнить» с украинскими больницами, «где часто может не быть ни одной пары перчаток».

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксирована 1 тыс. 892 случаев коронавирусной болезни, из них 57 - летальных, 45 пациентов выздоровели.