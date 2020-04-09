Коронавирус в Украине набирает обороты: эпидемиолог назвал причины

Одним из факторов специалист назвал тестирование в "усиленном режиме".

Руководитель Центра общественного здоровья эпидемиолог Игорь Кузин объяснил заметный прирост количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 9 апреля (онлайн)Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью НВ.

«Два основных фактора: первый – это то, что до недавнего времени потенциал по диагностике был только на национальном уровне, плюс еще несколько областей ПЦР-диагностики. В среднем сейчас сеть лабораторных центров Минздрава выполняет где-то 1,5−2 тысяч исследований в сутки. Они перешли в усиленный режим: работают посменно каждый день. Второй – после закрытия границы украинцы массово вернулись на территорию страны. Те люди, которые были инфицированы за рубежом, как раз сейчас начали обращаться в больницы, поскольку сейчас у них инкубационный период подходит к завершению», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреле зафиксировано 1 тысяч 892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 – летальных, 45 пациентов выздоровели.