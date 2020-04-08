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В Киеве мобильные группы дезинфицируют подъезды в домах, где обнаружили больных коронавирусом (видео)

14:19, 08 апреля 2020
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Обработке также подлежат и этаж ниже, и тот, что выше. Вызывать эту бригаду самостоятельно не надо. По инструкции они должны приехать сами. А вот должны ли соседи на этаже тоже самоизолироваться, говорится в сюжете ТСН.

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Мобильная группа должна обеззаразить только те дома, где официально обнаружили человека с COVID-19. По правилам борьбы с распространением инфекции, коммунальщики должны ежедневно обрабатывать подъезды, лифты и лестницы во всех жилых домах.

Как сообщал ранее УНИАН, в крупных городах проводят массовую дезинфекцию подъездов многоэтажек из-за эпидемии коронавируса. Чем именно обрабатывают и помогает ли это, рассказали горожане.

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