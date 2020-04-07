В Минздраве уточнили заявление Ляшко: Украина способна проводить 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что в Украине медучреждения готовы проводить 30 тыс. тестов на коронавирус за сутки.

В Министерстве здравоохранения уточнили информацию о тестированиях на коронавирус, заявив, что в Украине готовы проводить в неделю 30 тысяч тестирований.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

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В частности, по словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сегодня Украина готова проводить тестирование в вирусологических лабораториях до 30 тыс. в неделю методом ПЦР-исследования. Также, по его словам, Украина имеет возможности расширить тестирование до 80 тыс. тестов в неделю.

«Сейчас мы имеем ситуацию, когда тестируем около 1,5 тыс. образцов в день. Мы смотрим загруженность вирусологических лабораторий, сегодня они не загружены на 100 процентов. От этого просматриваем алгоритм доставки и исследования образцов», - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 7 апреля, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга сказал, что в Украине медучреждения готовы за сутки проводить 30 тыс. тестирований на коронавирус. «Украина готова проводить в настоящее время 30 тысяч тестирований в сутки», - сказал Ляшко и уточнил, что речь идет о тестировании в вирусологических лабораториях методом ПЦР.

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