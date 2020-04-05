Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии и Испании – Минздрав

По словам Виктора Ляшко, прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 14%.

В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в странах, которые занимают первые позиции по количеству подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 человек до 1200, как у нас сегодня, то можно сказать следующие цифры: Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания – 7 дней, США – за 8 дней, Украина – более чем за 9 дней", – сказал он.

Ляшко добавил, что в Украине на данный момент вылечились 25 человек, а из 32 летальных случаев – 4 зафиксировано за последние сутки. Всего в Украине коронавирус обнаружили у 1251 человек. По его словам, прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 14%.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более 1,2 миллиона человек, из них летальных исходов – 64 774. В то же время 246 893 человека выздоровели.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.